Переход Эдерсона в Аль-Иттихад сорвался. Это уже второй неудачный вариант для голкипера от саудитов

Трансфер бразильского голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона в "Аль-Иттихад" сорвался. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Тигры" уже нашли замену звездному вратарю. Они оформили переход 28-летнего голкипера "Мальорки" Предрага Райковича.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. В минувшем сезоне серб провел 36 матчей в рамках Ла Лиги.

Напомним, что ранее "Аль-Наср" также не смог договориться о трансфере Эдерсона. Бразилец все еще хочет покинуть АПЛ и переехать в Саудовскую Аравию.

Контракт Эдерсона с “Манчестер Сити” действует еще два сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 35 миллионов евро.