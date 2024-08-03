Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Переход Эдерсона в Аль-Иттихад сорвался. Это уже второй неудачный вариант для голкипера от саудитов
"Тигры" подписали вратаря из Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер бразильского голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона в "Аль-Иттихад" сорвался. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Тигры" уже нашли замену звездному вратарю. Они оформили переход 28-летнего голкипера "Мальорки" Предрага Райковича.
Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. В минувшем сезоне серб провел 36 матчей в рамках Ла Лиги.
Напомним, что ранее "Аль-Наср" также не смог договориться о трансфере Эдерсона. Бразилец все еще хочет покинуть АПЛ и переехать в Саудовскую Аравию.
Контракт Эдерсона с “Манчестер Сити” действует еще два сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Тренер Партизана – журналистам: Вы считали Динамо легким соперником?
- Футболисты Миная ведут переговоры с командой УПЛ
- Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпиады-2024, одолев бразильца
- Клопп - о работе в сборной Англии: Это была бы самая большая потеря имиджа в истории футбола
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Китай сохраняет лидерство, прыжок Австралии, Украина без новых медалей. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет