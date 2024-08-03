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Переход Эдерсона в Аль-Иттихад сорвался. Это уже второй неудачный вариант для голкипера от саудитов

Англия

"Тигры" подписали вратаря из Ла Лиги

Переход Эдерсона в Аль-Иттихад сорвался. Это уже второй неудачный вариант для голкипера от саудитов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трансфер бразильского голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона в "Аль-Иттихад" сорвался. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Тигры" уже нашли замену звездному вратарю. Они оформили переход 28-летнего голкипера "Мальорки" Предрага Райковича.

Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. В минувшем сезоне серб провел 36 матчей в рамках Ла Лиги.

Напомним, что ранее "Аль-Наср" также не смог договориться о трансфере Эдерсона. Бразилец все еще хочет покинуть АПЛ и переехать в Саудовскую Аравию.

Контракт Эдерсона с “Манчестер Сити” действует еще два сезона. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 35 миллионов евро.

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Манчестер Сити Эдерсон Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Предраг Райкович
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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