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Эрик Тен Хаг рассказал конкурентоспособности своей команды перед началом чемпионата Англии
Рассказал - о стиле игры МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о подготовке к предстоящему сезону в Английской Премьер-лиге и о конкурентоспособности "красных дьяволов".
"Я уверен, что мы способны конкурировать с лучшими командами Англии. За это время мы построили фундамент команды, с новой группой лидеров, с новым тренерским штабом и с новыми игроками мы находимся на высоком уровне.
Мы должны думать наперёд, играть активно, очень агрессивно, и неважно, атакуем мы или обороняемся. Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в определённых ситуациях и все должны быть на одной волне", — рассказал тен Хаг для The Guardian.
Напомним, первая игра "МЮ" в АПЛ пройдет 16 августа в десять часов вечера.
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