Эрик Тен Хаг рассказал конкурентоспособности своей команды перед началом чемпионата Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о подготовке к предстоящему сезону в Английской Премьер-лиге и о конкурентоспособности "красных дьяволов".

"Я уверен, что мы способны конкурировать с лучшими командами Англии. За это время мы построили фундамент команды, с новой группой лидеров, с новым тренерским штабом и с новыми игроками мы находимся на высоком уровне.

Мы должны думать наперёд, играть активно, очень агрессивно, и неважно, атакуем мы или обороняемся. Мы должны действовать очень агрессивно, а для этого нужно начинать прессинговать в определённых ситуациях и все должны быть на одной волне", — рассказал тен Хаг для The Guardian.