Гвардиола прокомментировал слухи о своём назначении в сборную Англии: Посмотрим, что произойдёт

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что он может вовремя возглавить национальную сборную Англии.

"Я тренер "Ман Сити", нахожусь здесь. Я действительно счастлив и не могу сказать ничего больше. Не знаю, откуда это взялось (слухи), но я на самом деле рад находиться здесь. Посмотрим, что произойдёт. Сейчас отчаянно жду, когда футболисты будут готовы вернуться и мы сможем тренироваться все вместе", – заявил Гвардиола.

Напомним, слухи о потенциальном назначении Гвардиоли в сборную Англии начали распространяться после публикации сообщения от издания The Independent о том, что если бы футбольная ассоциация Англии готова подождать Гвардиола, пока не истечет его контракт с "Манчестер Сити".