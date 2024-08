Гидо Родригес бесплатно перейдет в Вест Хэм

Журналист Фабрицио Романо в X сообщил, что Гидо Родригес близок к переходу в "Вест Хэм".

По имеющейся информации, 30-летний полузащитник перейдет в клуб АПЛ на правах свободного агента. На следующей неделе Родригес пройдет медицинское обследование. Отмечается, что ранее хавбеком интересовалась "Барселона".

