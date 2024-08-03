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Ярмолюк отыграл один тайм в контрольном матче Брентфорда

Англия
Обновлено

Играли с Уотфордом

Ярмолюк отыграл один тайм в контрольном матче Брентфорда

instagram.com/yarmoliuk_yehor

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Украинский полузащитник Егор Ярмолюк принял участие в контрольном матче "Брентфорда" с "Уотфордом". Футболист играл весь второй тайм. К слову, соперник выступает в Чемпионшипе.

Команды победителя не определили - 1:1. Быстрые голы от Шаде ("Брентфорд") и Сиссоко ("Уотфорд") на 6-й и 8-й минутах соответственно стали единственными в этой игре.

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Следующий спарринг "Брентфорд" проведет 9-го августа с "Вольфсбургом". Новый сезон АПЛ команда начнет игрой с "Кристал Пэлас", которая запланирована на 18-е августа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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