Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмолюк отыграл один тайм в контрольном матче Брентфорда
Играли с Уотфордом
instagram.com/yarmoliuk_yehor
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк принял участие в контрольном матче "Брентфорда" с "Уотфордом". Футболист играл весь второй тайм. К слову, соперник выступает в Чемпионшипе.
Команды победителя не определили - 1:1. Быстрые голы от Шаде ("Брентфорд") и Сиссоко ("Уотфорд") на 6-й и 8-й минутах соответственно стали единственными в этой игре.
Следующий спарринг "Брентфорд" проведет 9-го августа с "Вольфсбургом". Новый сезон АПЛ команда начнет игрой с "Кристал Пэлас", которая запланирована на 18-е августа.
Популярное сейчас
- Фехтование. Украина побеждает Японию в полуфинале Олимпийских игр-2024 и будет бороться за золото
- Фехтование. Харлан и команда пробились в полуфинал Олимпиады-2024
- Самый перспективный супертяж мира бросил вызов Усику
- Зинченко получает вторую зарплату в Арсенале среди защитников
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Не Польша. Известно, где Динамо будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в случае выхода в основной раунд