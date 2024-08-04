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Нуссаир Мазрауи совсем скоро сменит клубную прописку
Трансфер на завершающей стадии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" Нуссаир Мазрауи близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает FootMercato.
По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу, и "МЮ" заплатили за защитника 25 миллионов евро. Во вторник на следующей неделе Мазрауи пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт по схеме 5+1.
Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг надеется, что 26-летний марокканец дебютирует в игре против "Манчестер Сити", которая состоится 10 августа.
Напомним, в прошлом сезоне Мазрауи отдал 4 главе передачи в 29 матчах во всех турнирах.
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