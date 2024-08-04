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Нуссаир Мазрауи совсем скоро сменит клубную прописку

Англия

Трансфер на завершающей стадии

Нуссаир Мазрауи совсем скоро сменит клубную прописку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Баварии" Нуссаир Мазрауи близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает FootMercato.

По информации источника, стороны достигли соглашения по трансферу, и "МЮ" заплатили за защитника 25 миллионов евро. Во вторник на следующей неделе Мазрауи пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт по схеме 5+1.

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Главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг надеется, что 26-летний марокканец дебютирует в игре против "Манчестер Сити", которая состоится 10 августа.

Напомним, в прошлом сезоне Мазрауи отдал 4 главе передачи в 29 матчах во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Нуссайр Мазрауи
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Источник:
FootMercato
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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