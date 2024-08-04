Манчестер Сити победил Челси 4:2. Мудрик сыграл один тайм не на своей позиции

"Манчестер Сити" и "Челси" провели товарищеский матч в американском городе Коламбус. Украинский вингер Михаил Мудрик вышел в старте "пенсионеров".

Представитель национальной сборной сыграл один тайм на правом фланге атаки. На привычной для Мудрика левой бровке играл Дьюсберри-Холл.

За отведенное ему время он однажды пробил (удар был заблокирован), один раз удачно прошел в дриблинге (с двух попыток) и выиграл три единоборства из восьми.

Мудрик после перерыва был заменен на Мадуэке, который сначала отдал ассист, а затем забил гол.

Добавим также, что Холанд оформил хет-трик, а по состоянию на 56 минуту "горожане" вели со счетом 4:0.

Это уже третий матч в межсезонье, в котором Мудрик принял участие. Следующий поединок "Челси" проведет в ночь с 6 на 7 августа против "Реала".

"Манчестер Сити" – "Челси" 4:2

Голы: Холланд 4 (пен.), 5, 56, Бобб 55 – Стерлинг 59, Мадуэке 89