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Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед 3:0 в товарищеском матче
Команды продолжают готовиться к сезону
Getty Images/Global Images Ukraine
В городе Колумбия в Северной Каролине (США) состоялось товарищеское мерсисайдское дерби между “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем”. Подопечные Слота разгромили соперника со счётом 3:0.
Счет был открыт на 10 минуте, а к перерыву "Ливерпуль" успел удвоить преимущество. Во втором тайме команда Слота забила еще один гол.
Добавим, что 1 сентября эти коллективы встретятся на “Олд Траффорд” уже в официальном матче АПЛ в рамках третьего тура.
Отметим, что это был завершающий поединок для “Ман Юнайтед” на межсезонном сборе. 10 августа подопечные тен Хага встретятся с "Манчестер Сити" в рамках поединка за Суперкубок Англии. "Ливерпуль" впереди имеет еще один спарринг – против "Севильи".
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:3
Голы: Карвалью 10, Джонс 36, Цимикас 61
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