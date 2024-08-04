Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед 3:0 в товарищеском матче

В городе Колумбия в Северной Каролине (США) состоялось товарищеское мерсисайдское дерби между “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем”. Подопечные Слота разгромили соперника со счётом 3:0.

Счет был открыт на 10 минуте, а к перерыву "Ливерпуль" успел удвоить преимущество. Во втором тайме команда Слота забила еще один гол.

Добавим, что 1 сентября эти коллективы встретятся на “Олд Траффорд” уже в официальном матче АПЛ в рамках третьего тура.

Отметим, что это был завершающий поединок для “Ман Юнайтед” на межсезонном сборе. 10 августа подопечные тен Хага встретятся с "Манчестер Сити" в рамках поединка за Суперкубок Англии. "Ливерпуль" впереди имеет еще один спарринг – против "Севильи".

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:3

Голы: Карвалью 10, Джонс 36, Цимикас 61