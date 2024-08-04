Астон Вилла хотела купить Лукаку, но нападающий планирует перейти только в Наполи

"Астон Вилла" рассматривала нападающего "Челси" Ромелу Лукаку, как усиление в текущем трансферном окне. Об этом сообщает Николо Скира.

Правда, нападающий отказался переходить в состав бирмингемцев. Он рассматривает вариант продолжения карьеры только в "Наполи".

Итальянский клуб уже согласовал с Лукаку условия личного контракта. Это будет трехлетнее соглашение с зарплатой в 6,5 млн евро в год. Однако "Наполи" еще должно продать Осимхена, а также договориться с "Челси" о переходе Ромелу.

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Прошлый сезон Лукаку провел в аренде в “Роме”. После возвращения в “Челси” он находится вне состава первой команды. В том числе он не отправился в США вместе с командой в турне.

Николо Скира также сообщает, что "Астон Вилла" интересуется Жоау Феликсом из "Атлетико"