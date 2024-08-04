"Ошибки являются частью процесса": тренер Челси прокомментировал поражение от Ман Сити

Главный тренер “Челси” Энцо Мареска прокомментировал поражение “Манчестер Сити” в рамках товарищеского матча в США.

“У меня нет сомнений в прогрессе, которого сейчас достигает эта команда. Ошибки являются частью процесса.

Я знаю "Сити" на протяжении многих лет, и даже в товарищеских играх они не уступают владению сопернику, не дают много шансов и много держат мяч. В первом тайме я не помню, чтобы они сделали 6-7 передач, поэтому это была игра без мяча с нашей стороны.

Думаю, нам не хватило качества в последней трети, особенно в моментах с глазу на глаз. Сегодня мы попробовали что-то другое: вместо заходящего внутрь крайнего защитника мы сохранили более или менее ту же структуру: Мало играл выше, а Кирнан — внутри.

Конечно, мы не любим проигрывать, но сейчас для меня главное — увидеть разные вещи и попытаться быть готовым к официальным играм в начале сезона”, – сказал Мареска.