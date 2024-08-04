Забарный сыграл один тайм в спарринге Борнмута с Райо Вальекано

"Борнмут", в котором выступает украинец Илья Забарный, провел контрольный матч с "Райо Вальекано". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Единственный гол на 31-й минуте забил Синистерра.

Защитник Илья Забарный отыграл весь первый тайм, после чего был заменен.

Следующий спарринг "Борнмут" проведет 10-го августа. Команда встретится с "Жироной", в которой играет другой украинец Виктор Цыганков.