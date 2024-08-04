Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Забарный сыграл один тайм в спарринге Борнмута с Райо Вальекано
На ноль
Фото: afcb.co.uk
"Борнмут", в котором выступает украинец Илья Забарный, провел контрольный матч с "Райо Вальекано". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Единственный гол на 31-й минуте забил Синистерра.
Защитник Илья Забарный отыграл весь первый тайм, после чего был заменен.
Следующий спарринг "Борнмут" проведет 10-го августа. Команда встретится с "Жироной", в которой играет другой украинец Виктор Цыганков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
- Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Спортинг побеждал Порту 3:0 в матче за Суперкубок, но в итоге уступил
- После фиаско с Довбиком Атлетико Мадрид близок к подписанию форварда Манчестер Сити
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Ломаченко рассказал, что говорил Стивенсону во время перепалки в Лос-Анджелесе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн