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Забарный сыграл один тайм в спарринге Борнмута с Райо Вальекано

Англия

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Забарный сыграл один тайм в спарринге Борнмута с Райо Вальекано

Фото: afcb.co.uk

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"Борнмут", в котором выступает украинец Илья Забарный, провел контрольный матч с "Райо Вальекано". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба. Единственный гол на 31-й минуте забил Синистерра.

Защитник Илья Забарный отыграл весь первый тайм, после чего был заменен.

Следующий спарринг "Борнмут" проведет 10-го августа. Команда встретится с "Жироной", в которой играет другой украинец Виктор Цыганков.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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