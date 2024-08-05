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Челси готов купить 16-летнего хавбека Гремио за 24 млн евро
Намечается второй трансфер молодого бразильца в стан "синих" этим летом
Guilherme Testa / Grêmio
Бразильский "Гремио" согласился продать полузащитника Габриэля Мека в "Челси".
По информации Globo, сделка была заключена в это воскресенье, а её сумма может достичь 24 миллионов евро с учётом бонусов. Контракт 16-летнего футболиста с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.
Отмечается, что в расположение "Челси" Мек прибудет через два года, после достижения 18-и лет (в апреле 2026 года).
На данный момент Габриэль выступает за молодёжную команду "Гремио" U-20, и отметился 1 голом в 6 матчах в текущем сезоне.
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