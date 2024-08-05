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Челси готов купить 16-летнего хавбека Гремио за 24 млн евро

Англия

Намечается второй трансфер молодого бразильца в стан "синих" этим летом

Челси готов купить 16-летнего хавбека Гремио за 24 млн евро

Guilherme Testa / Grêmio

Новина українською

Бразильский "Гремио" согласился продать полузащитника Габриэля Мека в "Челси".

По информации Globo, сделка была заключена в это воскресенье, а её сумма может достичь 24 миллионов евро с учётом бонусов. Контракт 16-летнего футболиста с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

Отмечается, что в расположение "Челси" Мек прибудет через два года, после достижения 18-и лет (в апреле 2026 года).

На данный момент Габриэль выступает за молодёжную команду "Гремио" U-20, и отметился 1 голом в 6 матчах в текущем сезоне.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Александр Бураков
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