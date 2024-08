Форвард Челси Фофана уйдёт в очередную аренду, но с новым условием

Нападающий Давид Датро Фофана может покинуть "Челси" этим летом на правах аренды с опцией выкупа.

По информации журналиста Фабрицио Романо, на данный момент в гонке за 21-летнего футболиста лидирует "Лестер". Конкуренцию "лисам" составляют "Штутгарт" и "Вильярреал".

Напомним, Фофана перешёл в "Челси" зимой 2022 года из норвежского "Мольде". В прошлом сезоне ивуариец был арендован "Унионом" и "Бёрнли".

