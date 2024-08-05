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Челси нашел замену Галлахеру, если тот покинет команду

Англия

Синие нацелились на хавбека Селтика

Челси нашел замену Галлахеру, если тот покинет команду

transfermarkt.

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"Челси" заинтересовался 23-летним полузащитником "Селтика" Мэттом О'Райли.

По информации издания Sky Sports, "синие" хотят подписать хавбека из-за возможного ухода Конора Галлахера в мадридский "Атлетико".

Ранее сообщалось, что "Аталанта" нацелилась на 23-летнего полузащитника "Селтика", но переговоры между клубами зашли в тупик.

Мэтт в прошлом сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:19
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:19
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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