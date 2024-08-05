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Челси нацелился на форварда Атлетико Мадрид

Англия

Между клубами начались переговоры

Челси нацелился на форварда Атлетико Мадрид

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" этим летом был самым активным клубом в Европе на трансферном рынке. Лондонцы уже подписали 7 игроков и не планируют останавливаться.

По словам Фабрицио Романо, "синие" и "Атлетико Мадрид" ведут переговоры о трансфере форварда Саму Омородиона. "Челси" предлагает 40 миллионов евро за молодого игрока, который готов перейти на "Стэмфорд Бридж".

Саму весь прошлый сезон выступал за "Алавес" на правах аренды, где сыграл 35 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Алавес (Витория-Гастейс)
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 20:05
Что-то дохтур на последний вопрос там внизу не отвечает. Наверное в палате #6 обсуждение идет, что ответить.)
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Комментарии 21
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 20:05
Что-то дохтур на последний вопрос там внизу не отвечает. Наверное в палате #6 обсуждение идет, что ответить.)
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Вarcelinius
05.08.2024 в 20:07
Ода с Жажей ещё со столовой не пришли. Ждёт.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 19:19
Дохтур, скоро на этом сайте Трамп зарегистрирован будет. Весело будет
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Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 19:32
Недостріляний разом із пуйлом смоктати десь будуть після Гааги
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Вarcelinius
05.08.2024 в 19:58
А обрезанный?
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 19:58
Да нет, скоро Зеленский будет просить у Трампа кусочек хлеба и молоко, чтобы запить и не подавиться
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 20:00
Это я дохтуру про Зеленского, правда вряд ли он поймёт о чем это я.)
 
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Вarcelinius
05.08.2024 в 20:03
Да я понял, просто совпало. Я был на долю секунды быстрее.
 
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Вarcelinius
05.08.2024 в 20:04
А вообще прикольно получилось.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 18:28
Молодцы лондонцы. Еще у Барсы можно семерых купить, не дорого. Buy one get one free
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:43
Слышь, вроде гонка новостей на ленте немного приутихла.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 18:45
Наверное мама заставила их чистить зубки и ложиться спать.))
 
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Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 18:51
Трампіст, твій статевий партнер Барсел@х зуби не чистить. Бо в нього їх немає
 
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:28
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 18:34
У меня вопрос. Вверху страницы они разместили турнирную таблицу. Пока там одни 0. Почему команды расположились в таком порядке? По алфавиту….. вроде не похоже.))
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:41
Без понятия.
 
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Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 18:55
Бо ви ДВА барсопід@ра - дебіли. Згідно ПОВНИХ назв. Наприклад, Алавес нижче барсотушки , бо він не на А, Депорттіво Алавес, на Д. І т.д. Але вам, придуркам, це не під силу зрозуміти
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 19:18
Умница, а почему три последние команды в такой поочередности ? Депортиво Севилья, или Реал Севилья?
 
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Dr. House (Поділля)
05.08.2024 в 19:31
Пєдік тупорилий, тому що S(Севілья), за нею Va( Валенсія), а далі Vi (Вільяреал). Останні букви а алфавітному порядку наразі
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 19:46
Умница, а где ты видишь в этой таблице «S”, или “V”? Я вижу «С» и «В» Ну да, совсем забыл, что к некоторых не только руки выросли из заднего кармана, но и мозги там же, глубоко в заднем кармане.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.08.2024 в 19:51
И почему, исходя из твоей тупой логики, Сельта не рядом с Севильей?
 
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