Челси нацелился на форварда Атлетико Мадрид

"Челси" этим летом был самым активным клубом в Европе на трансферном рынке. Лондонцы уже подписали 7 игроков и не планируют останавливаться.

По словам Фабрицио Романо, "синие" и "Атлетико Мадрид" ведут переговоры о трансфере форварда Саму Омородиона. "Челси" предлагает 40 миллионов евро за молодого игрока, который готов перейти на "Стэмфорд Бридж".

Саму весь прошлый сезон выступал за "Алавес" на правах аренды, где сыграл 35 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.