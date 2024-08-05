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Ливерпуль хочет подписать голкипера сборной Грузии

Англия

Переговоры между клубами вскоре начнутся

Ливерпуль хочет подписать голкипера сборной Грузии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

Георгий Мамардашвили, вратарь сборной Грузии и "Валенсии", заинтересовал несколько топ-клубов.

По информации испанских СМИ, одним из них является "Ливерпуль". Англичане рассматривают грузина как потенциальную замену для Алиссона. Переговоры между клубами должны состояться уже на этой неделе.

У Георгия контракт с "Валенсией" рассчитан до 30 июня 2027 года. Голкипер в прошлом сезоне провел 37 поединков, в которых пропустил 41 мяч; 13 матчей отыграл на ноль.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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