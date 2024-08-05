Ливерпуль хочет подписать голкипера сборной Грузии

Георгий Мамардашвили, вратарь сборной Грузии и "Валенсии", заинтересовал несколько топ-клубов.

По информации испанских СМИ, одним из них является "Ливерпуль". Англичане рассматривают грузина как потенциальную замену для Алиссона. Переговоры между клубами должны состояться уже на этой неделе.

У Георгия контракт с "Валенсией" рассчитан до 30 июня 2027 года. Голкипер в прошлом сезоне провел 37 поединков, в которых пропустил 41 мяч; 13 матчей отыграл на ноль.