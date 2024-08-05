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Вест Хэм объявил о трансфере форварда из дортмундской Боруссии

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Вест Хэм объявил о трансфере форварда из дортмундской Боруссии

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Вест Хэм" оформил трансфер форварда Никласа Фюллькруга из дортмундской "Боруссии".

Футболист подписал четырехлетний контракт - до 30 июня 2028 года.

Сумма трансфера не разглашается, но Фабрицио Романо пишет, что лондонский клуб заплатил более 27 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне Фюллькруг забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах за "Боруссию".

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Боруссия (Дортмунд) Никлас Фюллькруг Вест Хэм
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Источник:
West Ham United
Опубликовал: Екатерина Власова
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