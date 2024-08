Вест Хэм объявил о трансфере форварда из дортмундской Боруссии

"Вест Хэм" оформил трансфер форварда Никласа Фюллькруга из дортмундской "Боруссии".

Футболист подписал четырехлетний контракт - до 30 июня 2028 года.

Сумма трансфера не разглашается, но Фабрицио Романо пишет, что лондонский клуб заплатил более 27 миллионов евро.

West Ham United is delighted to announce the signing of Germany international centre-forward Niclas Füllkrug.



The prolific striker joins the Hammers from Borussia Dortmund on a four-year contract for an undisclosed fee.