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"Премьер-лига - лучшая лига в мире". Фюллькруг высказался о переходе в Вест Хэма
Игрок поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
5 августа "Вест Хэм" подписал форварда Никласа Фюллькруга из дортмундской "Боруссии".
Футболист высказался по этому поводу:
"Я очень рад быть здесь и не могу дождаться, когда выйду на поле с моими новыми товарищами по команде. Я считаю, что Премьер-лига - лучшая лига в мире, и для меня пришло время переехать в Англию и играть за такой великий клуб, как "Вест Хэм".
Я уже давно думал о нем - я очень хорошо знаю технического директора Тима Штайдтена, ведь мы вместе работали в бременском "Вердере".
Я с нетерпением жду встречи с фанатами "Вест Хэма". Я очень хорошо себя чувствую - сильный, здоровый и в хорошей форме - и я просто хочу выйти на поле и начать играть для них".
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