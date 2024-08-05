"Премьер-лига - лучшая лига в мире". Фюллькруг высказался о переходе в Вест Хэма

5 августа "Вест Хэм" подписал форварда Никласа Фюллькруга из дортмундской "Боруссии".

Футболист высказался по этому поводу:

"Я очень рад быть здесь и не могу дождаться, когда выйду на поле с моими новыми товарищами по команде. Я считаю, что Премьер-лига - лучшая лига в мире, и для меня пришло время переехать в Англию и играть за такой великий клуб, как "Вест Хэм".

Я уже давно думал о нем - я очень хорошо знаю технического директора Тима Штайдтена, ведь мы вместе работали в бременском "Вердере".

Я с нетерпением жду встречи с фанатами "Вест Хэма". Я очень хорошо себя чувствую - сильный, здоровый и в хорошей форме - и я просто хочу выйти на поле и начать играть для них".