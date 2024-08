Новичок Манчестер Юнайтед успешно перенес операцию

Лени Йоро, защитник "Манчестер Юнайтед", успешно перенес операцию на стопе.

Как сообщили в клубе, футболист начинает реабилитацию и ожидается, что вернется на поле примерно через три месяца.

