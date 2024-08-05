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Новичок Манчестер Юнайтед успешно перенес операцию

Англия

Йоро вернется на поле примерно через три месяца

Новичок Манчестер Юнайтед успешно перенес операцию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лени Йоро, защитник "Манчестер Юнайтед", успешно перенес операцию на стопе.

Как сообщили в клубе, футболист начинает реабилитацию и ожидается, что вернется на поле примерно через три месяца.

Напомним, 18-летний Лени покинул поле из-за травмы во время товарищеского матча с "Арсеналом" (1:2).

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Манчестер Юнайтед Лени Йоро
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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