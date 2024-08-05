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Новичок Манчестер Юнайтед успешно перенес операцию
Йоро вернется на поле примерно через три месяца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лени Йоро, защитник "Манчестер Юнайтед", успешно перенес операцию на стопе.
Как сообщили в клубе, футболист начинает реабилитацию и ожидается, что вернется на поле примерно через три месяца.
ℹ️ An update on @Leny_Yoro's rehabilitation.— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2024
Get well soon, Leny ????#MUFC
Напомним, 18-летний Лени покинул поле из-за травмы во время товарищеского матча с "Арсеналом" (1:2).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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