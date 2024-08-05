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Ньюкасл ведет переговоры о трансфере защитника сборной Англии

Англия

Кристал Пэлас просит за своего футболиста £65 млн

Ньюкасл ведет переговоры о трансфере защитника сборной Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Кристал Пэлас" и национальной сборной Англии Марк Гуэхи может присоединиться к "Ньюкаслу".

"Сороки" инициировали официальные переговоры по трансферу 24-летнего игрока. "Кристал Пэлас" просит за своего футболиста 65 миллионов фунтов стерлингов, а предложение "Ньюкасла" очень близко к этой сумме.

За три сезона в "Кристал Пэлас" Гуэхи сыграл 111 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах.

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Ньюкасл Кристал Пэлас
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