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Ньюкасл ведет переговоры о трансфере защитника сборной Англии
Кристал Пэлас просит за своего футболиста £65 млн
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Кристал Пэлас" и национальной сборной Англии Марк Гуэхи может присоединиться к "Ньюкаслу".
"Сороки" инициировали официальные переговоры по трансферу 24-летнего игрока. "Кристал Пэлас" просит за своего футболиста 65 миллионов фунтов стерлингов, а предложение "Ньюкасла" очень близко к этой сумме.
За три сезона в "Кристал Пэлас" Гуэхи сыграл 111 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста во всех турнирах.
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