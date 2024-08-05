Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мидлсбро договорился о переходе талантливого вингера Манчестер Сити
Сумма трансфера составляет 3,5 миллиона фунто
Getty Images/Global Images Ukraine
"Мидлсбро" договорился о переходе талантливого вингера "Манчестер Сити U-21" Майка Гамильтона.
По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Также "Манчестер Сити" будет иметь возможность выкупить игрока за 11 млн.
Гамильтон за всю свою карьеру сыграл 75 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.
Читайте такжеДинамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ребров: У меня один вопрос - почему на Олимпиаду не поехал Бондаренко?
- Моуринью против экс-клуба Фонсеки. Известны все пары раунда плей-офф квалификации ЛЧ
- В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Анчелотти: Я разозлился на Беллингема
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн