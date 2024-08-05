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Мидлсбро договорился о переходе талантливого вингера Манчестер Сити

Англия

Сумма трансфера составляет 3,5 миллиона фунто

Мидлсбро договорился о переходе талантливого вингера Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Мидлсбро" договорился о переходе талантливого вингера "Манчестер Сити U-21" Майка Гамильтона.

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Также "Манчестер Сити" будет иметь возможность выкупить игрока за 11 млн.

Гамильтон за всю свою карьеру сыграл 75 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 18 результативных передач.

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Мидлсбро Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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