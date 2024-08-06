Мареска высказался о возможном уходе Галлахера из Челси

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отреагировал на возмущение болельщиков лондонского клуба относительно возможного трансфера полузащитника Конора Галлахера в "Атлетико".

"Это не проблема "Челси". Таковы правила. Все клубы сейчас вынуждены продавать игроков из академии из-за правил. Это проблемы всех клубов АПЛ.

Я также думаю, что цель клуба состоит не в том, чтобы продавать своих воспитанников. Это позор, потому что в Италии у нас есть Франческо Тотти, которы 20 лет провёл в "Роме". Человек одного клуба — мы любим такое в футболе. И болельщики хотят это видеть. Но нынешние правила отличаются от прошлых", - цитирует итальянца Goal.