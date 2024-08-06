Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал хочет приобрести молодого хавбека Интернасьонала за 25 миллионов евро
Габриэль Карвальо может перейти в английский клуб
DeadlineDayLive
16-летний полузащитник "Интернасьонал" Габриэль Карвальо заинтересовал "Арсенал".
Как сообщает Football Transfers со ссылкой на португальские СМИ, на трансфере игрока настаивает спортивный директор клуба Эду Гаспар. Поэтому "Арсенал" уже направил "Интернасьоналу" предложение - 25 миллионов евро плюс бонусы.
Габриэль за основную команду "Интернасьонала" сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. Также футболист выступал за их молодежную команду U-20.
Читайте такжеВильярреал подписал экс-игрока Арсенала Николя Пепе
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шевченко, Ребров и Усик приняли участие в благотворительном матче
- Олимпиада-2024. День 11. Расписание соревнований и выступлений украинцев во вторник
- Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Атлетико согласовал с Манчестер Сити трансфер Альвареса за 95 млн евро
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн