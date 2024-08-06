Арсенал хочет приобрести молодого хавбека Интернасьонала за 25 миллионов евро

16-летний полузащитник "Интернасьонал" Габриэль Карвальо заинтересовал "Арсенал".

Как сообщает Football Transfers со ссылкой на португальские СМИ, на трансфере игрока настаивает спортивный директор клуба Эду Гаспар. Поэтому "Арсенал" уже направил "Интернасьоналу" предложение - 25 миллионов евро плюс бонусы.

Габриэль за основную команду "Интернасьонала" сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. Также футболист выступал за их молодежную команду U-20.