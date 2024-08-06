  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал хочет приобрести молодого хавбека Интернасьонала за 25 миллионов евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал хочет приобрести молодого хавбека Интернасьонала за 25 миллионов евро

Англия

Габриэль Карвальо может перейти в английский клуб

Арсенал хочет приобрести молодого хавбека Интернасьонала за 25 миллионов евро

DeadlineDayLive

Новина українською

16-летний полузащитник "Интернасьонал" Габриэль Карвальо заинтересовал "Арсенал".

Как сообщает Football Transfers со ссылкой на португальские СМИ, на трансфере игрока настаивает спортивный директор клуба Эду Гаспар. Поэтому "Арсенал" уже направил "Интернасьоналу" предложение - 25 миллионов евро плюс бонусы.

Габриэль за основную команду "Интернасьонала" сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 результативную передачу. Также футболист выступал за их молодежную команду U-20.

Читайте такжеВильярреал подписал экс-игрока Арсенала Николя Пепе
По теме
yellow-arrow
Владелец Ноттингем Форест может приобрести итальянскую Монцу
yellow-arrow
Вест Хэм усилился полузащитником сборной Аргентины
yellow-arrow
Реал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Арсенал (Лондон) Интернасьонал (Бразилия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости