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Владелец Ноттингем Форест может приобрести итальянскую Монцу

Англия

Продолжаются переговоры

Владелец Ноттингем Форест может приобрести итальянскую Монцу

Фото: acmonza.com

Новина українською

Бизнесмен Эвангелос Маринакис, известный как владелец английского "Ноттингем Форест" и греческого "Олимпиакоса", может вскоре приобрести итальянскую "Монцу".

По данным итальянских СМИ, переговоры между всеми сторонами "Монцы" уже начались. Будущее клуба должно решиться в ближайшие месяцы.

Маринакис увлечен идеей создания мультиклубной семьи, подобной "Сити Групп".

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Ноттингем Форест Монца
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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