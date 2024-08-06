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Владелец Ноттингем Форест может приобрести итальянскую Монцу
Продолжаются переговоры
Фото: acmonza.com
Бизнесмен Эвангелос Маринакис, известный как владелец английского "Ноттингем Форест" и греческого "Олимпиакоса", может вскоре приобрести итальянскую "Монцу".
По данным итальянских СМИ, переговоры между всеми сторонами "Монцы" уже начались. Будущее клуба должно решиться в ближайшие месяцы.
Маринакис увлечен идеей создания мультиклубной семьи, подобной "Сити Групп".
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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