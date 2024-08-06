Владелец Ноттингем Форест может приобрести итальянскую Монцу

Бизнесмен Эвангелос Маринакис, известный как владелец английского "Ноттингем Форест" и греческого "Олимпиакоса", может вскоре приобрести итальянскую "Монцу".

По данным итальянских СМИ, переговоры между всеми сторонами "Монцы" уже начались. Будущее клуба должно решиться в ближайшие месяцы.

Маринакис увлечен идеей создания мультиклубной семьи, подобной "Сити Групп".