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Манчестер Юнайтед хочет подписать хавбека Бернли
Но красные дьяволы еще не начали официальные переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продолжает искать усиление для команды на следующий сезон.
Как сообщает The Athletic, теперь руководство команды обратило внимание на полузащитника "Бернли" Сандера Берге. Клуб игрока хочет получить от "МЮ" от 10 до 15 миллионов фунтов стерлингов.
Хотя официальные переговоры между клубами еще не начались, первые контакты уже установлены. А сам Берге хотел бы присоединиться к "красным дьяволам".
Напомним, что у Сандера контракт с "Бернли" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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