  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед хочет подписать хавбека Бернли
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед хочет подписать хавбека Бернли

Англия
Обновлено

Но красные дьяволы еще не начали официальные переговоры

Манчестер Юнайтед хочет подписать хавбека Бернли

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" продолжает искать усиление для команды на следующий сезон.

Как сообщает The Athletic, теперь руководство команды обратило внимание на полузащитника "Бернли" Сандера Берге. Клуб игрока хочет получить от "МЮ" от 10 до 15 миллионов фунтов стерлингов.

Хотя официальные переговоры между клубами еще не начались, первые контакты уже установлены. А сам Берге хотел бы присоединиться к "красным дьяволам".

Напомним, что у Сандера контракт с "Бернли" рассчитан до 30 июня 2027 года.

Читайте такжеДиректор Баварии прокомментировал слухи о возможном переходе ключевого защитника команды в Манчестер Юнайтед
По теме
yellow-arrow
Мудрик: Самый быстрый игрок Челси? Думаю, это я!
yellow-arrow
Вингер Манчестер Юнайтед может снова стать одноклубником Роналду
yellow-arrow
Зинченко сменил игровой номер в Арсенале. ФОТО
Манчестер Юнайтед Бернли Сандер Берге
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smooth da Hustler (Львів)
06.08.2024 в 17:50
Редактор працює тут? Що це?"Але червоні дияволи ще розпочали офіційні переговори"
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Smooth da Hustler (Львів)
06.08.2024 в 17:50
Редактор працює тут? Що це?"Але червоні дияволи ще розпочали офіційні переговори"
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости