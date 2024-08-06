Вингер Манчестер Юнайтед может снова стать одноклубником Роналду

"Аль-Наср" заинтересован в услугах 24-летнего вингера "Манчестер Юнайтед" Антони. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, "МЮ" не против попрощаться со своим игроком, хотя на "Олд Траффорд" понимают, что продажа не окупит 82 миллиона фунтов, потраченных на него летом 2022 года.

Также "Аль-Наср" может арендовать футболиста, но в этом случае клуб должен будет полностью покрыть его зарплату, которая составляет 100 000 фунтов стерлингов в неделю.