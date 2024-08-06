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Арсенал хочет отдать своего молодого голкипера в аренду клубу Ла Лиги
Хейн временно покинет команду
transfermarkt
"Арсенал" планирует отдать своего голкипера Карла Хейна в аренду в клуб Ла Лиги "Реал Вальядолида".
По информации Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано до конца сезона 2024/25. А зарплату игрока будет покрывать испанский клуб.
22-летний Хейн за основную команду "канониров" провел лишь 1 поединок. Футболист выступает за "Арсенал U-21", где за все время сыграл 36 матчей.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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