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Кайседо - о первом сезоне в Челси: Когда я выступал за Брайтон, давление было меньше

Англия
Обновлено

Мысли Мойсеса

Кайседо - о первом сезоне в Челси: Когда я выступал за Брайтон, давление было меньше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо рассказал о своем первом сезоне в лондонском клубе.

"Начало было тяжелым для меня, потому что ты играешь за большой клуб. Ты всегда должен выигрывать каждый матч.

Мне было трудно, потому что когда я выступал за "Брайтон", давление было меньше. В "Челси" все иначе. Я чувствовал большое давление, из-за статуса клуба. Ты знаешь историю команды и игроков, которые выступали здесь".

Кайседо перешел в "Челси" летом 2023 года из "Брайтона" за 116 миллионов евро.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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