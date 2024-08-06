Кайседо - о первом сезоне в Челси: Когда я выступал за Брайтон, давление было меньше

Полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо рассказал о своем первом сезоне в лондонском клубе.

"Начало было тяжелым для меня, потому что ты играешь за большой клуб. Ты всегда должен выигрывать каждый матч.

Мне было трудно, потому что когда я выступал за "Брайтон", давление было меньше. В "Челси" все иначе. Я чувствовал большое давление, из-за статуса клуба. Ты знаешь историю команды и игроков, которые выступали здесь".