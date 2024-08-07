Наставник Челси: Мы пытаемся опустить линию защиты на 4-5 метров, чтобы не пропускать мячи за спину

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска отметил проблемы своей команды в обороне после контрольного поединка с "Реалом" (1:2).

"Одна из моих первых встреч с командой была посвящена количеству пропущенных голов в прошлом сезоне из-за очень высокой оборонительной линии. Это то, над чем мы пытаемся работать. Это привычка прошлого года или прошлых лет. Я не знаю. Но мы пытаемся опустить линию защиты на четыре или пять метров, чтобы иметь преимущество и при этом не пропускать мячи за спину.



В атаке сегодня мы были на высоте, так как у нас были комбинации и мы создавали моменты. Проблема была в обороне, и когда я говорю "оборона", я имею в виду не только защитную линию. Всех игроков.

В целом наше турне закончено. Теперь мы возвращаемся в Лондон, где сыграем против миланского "Интера" (11 августа - прим.) а затем проведем нашу первую официальную игру", - цитирует итальянца пресс-служба лондонцев.