Брентфорд хочет подписать защитника Бернли

После сложной кампании для "Брентфорда", сопровождавшейся травмами, команда Томаса Франка стремится укрепить состав в обороне в течение последних нескольких недель трансферного окна. Клуб АПЛ настроен приобрести защитника "Бернли" Дара О'Ши.

"Брентфорд" подал второе предложение на 25-летнего центрального защитника, который поразил своей игрой, несмотря на вылет "Бернли" из Премьер-лиги в сезоне 2023/24. Переговоры между "пчелами" и "кларетами" продолжаются, но есть уверенность, что сделка будет заключена. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Дара О'Ши провел 37 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.