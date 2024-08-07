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Брентфорд хочет подписать защитника Бернли
Об этом сообщает HITC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После сложной кампании для "Брентфорда", сопровождавшейся травмами, команда Томаса Франка стремится укрепить состав в обороне в течение последних нескольких недель трансферного окна. Клуб АПЛ настроен приобрести защитника "Бернли" Дара О'Ши.
"Брентфорд" подал второе предложение на 25-летнего центрального защитника, который поразил своей игрой, несмотря на вылет "Бернли" из Премьер-лиги в сезоне 2023/24. Переговоры между "пчелами" и "кларетами" продолжаются, но есть уверенность, что сделка будет заключена. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Дара О'Ши провел 37 матчей, где отметился 4 голами и 4 ассистами.
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