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Манчестер Юнайтед может отказаться от сноса Олд Траффорд

Англия

Правда, основная команда выступать на нём уже не будет

Манчестер Юнайтед может отказаться от сноса Олд Траффорд

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

После строительства нового стадиона вместимость "Олд Траффорд" сократится до 30 тысяч, играть свои матчи на нём будут женская и молодёжные команды "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует The Guardian.

Ранее сообщалось, что руководство манкунианского клуба выступает за строительство новой арены на 100 000 зрителей, который обойдется более чем в 2 млрд фунтов стерлингов, а его строительство займёт около шести лет. Стадион будет построен рядом с "Олд Траффорд", что позволит использовать нынешний стадион, пока не будет возможность проводить игры на новом.

Отметим, что на данный момент "Олд Траффорд" вмещает 76 212 зрителей.

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Стадион Олд Траффорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Александр Бураков
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