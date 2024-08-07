Манчестер Юнайтед может отказаться от сноса Олд Траффорд

После строительства нового стадиона вместимость "Олд Траффорд" сократится до 30 тысяч, играть свои матчи на нём будут женская и молодёжные команды "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует The Guardian.

Ранее сообщалось, что руководство манкунианского клуба выступает за строительство новой арены на 100 000 зрителей, который обойдется более чем в 2 млрд фунтов стерлингов, а его строительство займёт около шести лет. Стадион будет построен рядом с "Олд Траффорд", что позволит использовать нынешний стадион, пока не будет возможность проводить игры на новом.

Отметим, что на данный момент "Олд Траффорд" вмещает 76 212 зрителей.



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