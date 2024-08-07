Ливерпуль заинтересовался опорником Реал Сосьедада

"Ливерпуль" интересуется опорным полузащитником "Реала Сосьедада" Мартином Субименди. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В контракте игрока прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро. Переговоры между клубами и самим футболистом уже начались.

Добавим, что Мартин Субименди провел в прошлом сезоне 45 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.