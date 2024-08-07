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Шеффилд Юнайтед арендовал защитника Челси
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Getty Images / Global Images Ukraine
"Шеффилд Юнайтед" арендовал защитника "Челси" Альфи Гилкриста до 31 мая 2025 года.
В соглашении отсутствует опция выкупа, то есть после завершения сезона Гилкрист вернется в лондонский клуб.
"Я с нетерпением жду момента, когда выйду на поле за "Шеффилд Юнайтед". Это новый вызов для меня. Я вышел из своей зоны комфорта", - сказал футболист.
Strengthening our defensive options ????@alfie_gilchrist signs on a season-long loan from @ChelseaFC ✍️— Sheffield United (@SheffieldUnited) August 7, 2024
Альфи в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 1 гол.
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