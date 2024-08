"Шеффилд Юнайтед" арендовал защитника "Челси" Альфи Гилкриста до 31 мая 2025 года.

В соглашении отсутствует опция выкупа, то есть после завершения сезона Гилкрист вернется в лондонский клуб.

Strengthening our defensive options ????@alfie_gilchrist signs on a season-long loan from @ChelseaFC ✍️