"Шеффилд Юнайтед" арендовал защитника "Челси" Альфи Гилкриста до 31 мая 2025 года.

В соглашении отсутствует опция выкупа, то есть после завершения сезона Гилкрист вернется в лондонский клуб.

"Я с нетерпением жду момента, когда выйду на поле за "Шеффилд Юнайтед". Это новый вызов для меня. Я вышел из своей зоны комфорта", - сказал футболист.

Strengthening our defensive options ????@alfie_gilchrist signs on a season-long loan from @ChelseaFC ✍️ — Sheffield United (@SheffieldUnited) August 7, 2024

Альфи в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 1 гол.