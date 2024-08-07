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Шеффилд Юнайтед арендовал защитника Челси

Англия
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Шеффилд Юнайтед арендовал защитника Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Шеффилд Юнайтед" арендовал защитника "Челси" Альфи Гилкриста до 31 мая 2025 года.

В соглашении отсутствует опция выкупа, то есть после завершения сезона Гилкрист вернется в лондонский клуб.

"Я с нетерпением жду момента, когда выйду на поле за "Шеффилд Юнайтед". Это новый вызов для меня. Я вышел из своей зоны комфорта", - сказал футболист.

Альфи в прошлом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 1 гол.

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Челси (Лондон) Шеффилд Юнайтед
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Источник:
sufc
Опубликовал: Екатерина Власова
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