Манчестер Юнайтед может снова подписать опорника, который выступал за их команду в прошлом сезоне

"Манчестер Юнайтед" может снова подписать опорного полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, который уже выступал за "красных дьяволов" в прошлом сезоне на правах аренды.

Эрик тен Хаг, главный тренер "МЮ", был доволен игрой марокканского футболиста и хотел бы вернуть футболиста в команду. Поэтому сейчас клуб работает над этим трансфером.

Сам Амрабат также заинтересован снова выступать за "Манчестер Юнайтед".