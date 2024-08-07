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Манчестер Юнайтед может снова подписать опорника, который выступал за их команду в прошлом сезоне
Клуб работает над трансфером Амрабата
Фото: twitter.com
"Манчестер Юнайтед" может снова подписать опорного полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амрабата, который уже выступал за "красных дьяволов" в прошлом сезоне на правах аренды.
Эрик тен Хаг, главный тренер "МЮ", был доволен игрой марокканского футболиста и хотел бы вернуть футболиста в команду. Поэтому сейчас клуб работает над этим трансфером.
Сам Амрабат также заинтересован снова выступать за "Манчестер Юнайтед".
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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