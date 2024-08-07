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Защитник Астон Виллы отказался присоединиться к Галатасараю

Англия
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Это подтвердил агент футболиста

Защитник Астон Виллы отказался присоединиться к Галатасараю

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Астон Виллы" Люка Динь отклонил предложение "Галатасарая". Об этом сообщил агент футболиста Миккель Бек.

"Да. Турецкий клуб связывался с "Астон Виллой", но между нами и "Галатасараем" не было достигнуто никакого соглашения. Лукас хочет остаться в "Вилле" и он не намеревался обсуждать с ними условия контракта", - сказал Миккель.

31-летний француз присоединился к "Астон Вилле" из "Эвертона" за 30 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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