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Защитник Астон Виллы отказался присоединиться к Галатасараю
Это подтвердил агент футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Астон Виллы" Люка Динь отклонил предложение "Галатасарая". Об этом сообщил агент футболиста Миккель Бек.
"Да. Турецкий клуб связывался с "Астон Виллой", но между нами и "Галатасараем" не было достигнуто никакого соглашения. Лукас хочет остаться в "Вилле" и он не намеревался обсуждать с ними условия контракта", - сказал Миккель.
31-летний француз присоединился к "Астон Вилле" из "Эвертона" за 30 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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