Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм работает над трансфером одноклубника Ильи Забарного
Соланке может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" работает над подписанием форварда "Борнмута" Доминика Соланке.
По словам Фабрицио Романо, пока еще продолжаются переговоры, но 26-летний футболист готов заключить контракт с "Тоттенхэмом".
Добавим, что у Доминика Соланке контракт с "Борнмутом" до лета 2027 года. По данным Тransfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.
Читайте такжеЭспаньол арендовал молодого форварда Тоттенхэма
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Леоненко: Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту
- Арбитры, которых отстранили от матча Динамо – Рейнджерс, объяснили свой поступок
- Манчестер Сити победил Челси 4:2. Мудрик сыграл один тайм не на своей позиции
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату после скандала на Евро-2024
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн