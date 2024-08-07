Тоттенхэм работает над трансфером одноклубника Ильи Забарного

"Тоттенхэм" работает над подписанием форварда "Борнмута" Доминика Соланке.

По словам Фабрицио Романо, пока еще продолжаются переговоры, но 26-летний футболист готов заключить контракт с "Тоттенхэмом".

Добавим, что у Доминика Соланке контракт с "Борнмутом" до лета 2027 года. По данным Тransfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.