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Тоттенхэм работает над трансфером одноклубника Ильи Забарного

Англия
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Соланке может сменить команду

Тоттенхэм работает над трансфером одноклубника Ильи Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" работает над подписанием форварда "Борнмута" Доминика Соланке.

По словам Фабрицио Романо, пока еще продолжаются переговоры, но 26-летний футболист готов заключить контракт с "Тоттенхэмом".

Добавим, что у Доминика Соланке контракт с "Борнмутом" до лета 2027 года. По данным Тransfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Доминик Соланке
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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