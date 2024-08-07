Челси вскоре объявит о подписании форварда Атлетико за 35 млн фунтов - Романо

Нападающий "Атлетико" Саму Омородион продолжит свою карьеру в "Челси".

По информации Фабрицио Романо, сделка уже заключена. "Синие" заплатят за трансфер футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов. Омородион вскоре пройдет медицинское обследование и затем подпишет с "Челси" семилетний контракт.

Саму весь прошлый сезон выступал за "Алавес" на правах аренды, где сыграл 35 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.