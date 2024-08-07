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Челси вскоре объявит о подписании форварда Атлетико за 35 млн фунтов - Романо
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Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико" Саму Омородион продолжит свою карьеру в "Челси".
По информации Фабрицио Романо, сделка уже заключена. "Синие" заплатят за трансфер футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов. Омородион вскоре пройдет медицинское обследование и затем подпишет с "Челси" семилетний контракт.
Саму весь прошлый сезон выступал за "Алавес" на правах аренды, где сыграл 35 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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