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Челси вскоре объявит о подписании форварда Атлетико за 35 млн фунтов - Романо

Англия
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Челси вскоре объявит о подписании форварда Атлетико за 35 млн фунтов - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Саму Омородион продолжит свою карьеру в "Челси".

По информации Фабрицио Романо, сделка уже заключена. "Синие" заплатят за трансфер футболиста 35 миллионов фунтов стерлингов. Омородион вскоре пройдет медицинское обследование и затем подпишет с "Челси" семилетний контракт.

Саму весь прошлый сезон выступал за "Алавес" на правах аренды, где сыграл 35 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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