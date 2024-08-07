Роналдо решил остаться владельцем Реал Вальядолида

Легендарный бразильский футболист Роналдо решил остаться президентом и владельцем "Реала Вальядолид", который он приобрел в 2018 году.

Это решение стало неожиданностью для болельщиков, поскольку ранее Роналдо уже объявлял о своем намерении продать команду. Бразилец также решил финансово поддержать клуб, благодаря чему "Реал Вальядолид" сможет увеличить свой зарплатный фонд.

Напомним, что в прошлом сезоне испанский клуб успешно вернулся в Ла Лигу.

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