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Роналдо решил остаться владельцем Реал Вальядолида

Англия
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Уже все решено

Роналдо решил остаться владельцем Реал Вальядолида

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный бразильский футболист Роналдо решил остаться президентом и владельцем "Реала Вальядолид", который он приобрел в 2018 году.

Это решение стало неожиданностью для болельщиков, поскольку ранее Роналдо уже объявлял о своем намерении продать команду. Бразилец также решил финансово поддержать клуб, благодаря чему "Реал Вальядолид" сможет увеличить свой зарплатный фонд.

Напомним, что в прошлом сезоне испанский клуб успешно вернулся в Ла Лигу.
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Вальядолид Роналдо Ла Лига
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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