Артета - о Жезусе: Он в прекрасной форме

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о Габриэле Жезусе.

По словам специалиста, бразильский форвард вернулся в команду после летнего перерыва в отличной форме.

"Когда я увидел его этим летом, то сразу почувствовал что-то особенное. Его энергетика изменилась. Габриэль выглядит и двигается по-другому. Он в отличной форме", - сказал Артета.