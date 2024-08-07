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Артета - о Жезусе: Он в прекрасной форме
Специалист высказался о своем подопечном
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о Габриэле Жезусе.
По словам специалиста, бразильский форвард вернулся в команду после летнего перерыва в отличной форме.
"Когда я увидел его этим летом, то сразу почувствовал что-то особенное. Его энергетика изменилась. Габриэль выглядит и двигается по-другому. Он в отличной форме", - сказал Артета.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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