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Артета - о Жезусе: Он в прекрасной форме

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Специалист высказался о своем подопечном

Артета - о Жезусе: Он в прекрасной форме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о Габриэле Жезусе.

По словам специалиста, бразильский форвард вернулся в команду после летнего перерыва в отличной форме.

"Когда я увидел его этим летом, то сразу почувствовал что-то особенное. Его энергетика изменилась. Габриэль выглядит и двигается по-другому. Он в отличной форме", - сказал Артета.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Габриэл Жезус
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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