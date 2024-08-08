Манчестер Сити представил необычную форму на следующий сезон

"Манчестер Сити" представил новый комплект выездной формы на сезон-2024/25.

"Отмечая 25-ю годовщину одного из самых знаковых моментов в истории клуба, этот комплект отдает дань уважения той форме, которая была надета во время незабываемого камбэка 30 мая 1999 года, когда "Сити" одержал драматическую победу над "Гиллингемом" в финале плей-офф второго дивизиона.

Уступая в счете два мяча, "Сити" добился победы по пенальти, после того как Пол Диков на 95-й минуте сравнял счет, переведя игру в дополнительное время.

Чтобы отпраздновать этот культовый матч, который прочно вошел в сердца болельщиков "Сити", PUMA (технический спонсор "горожан" - прим.) вернула сертифицированную классику: темно-синюю футболку с неоново-желтыми вертикальными полосами и неоново-желтыми и синими деталями на классическом воротнике и отделке рукавов", - говорится в официальном заявлении английского клуба.