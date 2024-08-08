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Реднапп: Бэйл был третьим лучшим игроком в мире в 2010-м году после Месси и Роналду

Англия

Специалист вспомнил праймового Гарета

Реднапп: Бэйл был третьим лучшим игроком в мире в 2010-м году после Месси и Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Реднапп считает, что в 2010-м году Гарет Бэйл был одним из лучших футболистов планеты, вспомнив противостояние с "Интером" в Лиге чемпионов в сезоне 2010/2011.

"В этот период он был третьим лучшим игроком в мире после Месси и Роналду.

Он уничтожил лучшего правого защитника в мире. Майкон был, возможно, лучшим правым латералем мира в то время, а Гарет чуть не завершил его карьеру (речь идёт о хет-трике Бэйла на "Сан-Сиро" - прим.)

Затем мы приехали на "Уайт Харт Лейн", и он снова их уничтожил (игра завершилась со счётом 3:1 в пользу "шпор" - прим.). Майкон так и не оправился от этого. Гарет просто продолжал играть и становился все лучше и лучше. Весь мир увидел его в тот вечер и понял, что это за игрок", - сказал Реднапп в интервью The Mirror.

Напомним, в 2013-м году Бэйл перешёл из "Тоттенхэма" в "Реал" за 100 млн. евро.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Гарет Бэйл Харри Реднапп лучший игрок
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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