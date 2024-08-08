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Тен Хаг - о 18-летнем Йоро: Он очень зрелый и уравновешенный для своего возраста

Англия

Потенциал сразу виден

Тен Хаг - о 18-летнем Йоро: Он очень зрелый и уравновешенный для своего возраста

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о новичке команды - Лени Йоро.

"В нём горит огонь. Он уже очень зрелый и уравновешенный для своего возраста. Уверен, что он вернется как можно скорее, чтобы помочь команде. Он уже начал реабилитацию", — сказал специалист в интервью Sky Sports.

Напомним, Йоро перешёл в "МЮ" этим летом из "Лилля" за 62 млн евро.

Из-за травмы в товарищеском матче против "Арсенала" 18-летний француз пропустит около трёх месяцев.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Лени Йоро
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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