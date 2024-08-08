Тен Хаг - о 18-летнем Йоро: Он очень зрелый и уравновешенный для своего возраста

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о новичке команды - Лени Йоро.

"В нём горит огонь. Он уже очень зрелый и уравновешенный для своего возраста. Уверен, что он вернется как можно скорее, чтобы помочь команде. Он уже начал реабилитацию", — сказал специалист в интервью Sky Sports.