"Я никогда не говорил, что хочу уйти". Лидер Ньюкасла прокомментировал свое будущее

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я очень счастлив в "Ньюкасле". Я никогда не говорил, что хочу уйти".

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"Я всегда говорил, что хотел бы вписать свое имя в историю клуба. Я не могу дождаться, чтобы сделать все возможное для "Ньюкасла" и его болельщиков", - добавил футболист.

У Бруно договор с кубом рассчитан до 2028 года. В контракте полузащитника есть пункт об отступных - 100 миллионов фунтов стерлингов.