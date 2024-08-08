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"Я никогда не говорил, что хочу уйти". Лидер Ньюкасла прокомментировал свое будущее
Футболист высказался о своем будущем в английском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс прокомментировал свое будущее в клубе.
"Я очень счастлив в "Ньюкасле". Я никогда не говорил, что хочу уйти".
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"Я всегда говорил, что хотел бы вписать свое имя в историю клуба. Я не могу дождаться, чтобы сделать все возможное для "Ньюкасла" и его болельщиков", - добавил футболист.
У Бруно договор с кубом рассчитан до 2028 года. В контракте полузащитника есть пункт об отступных - 100 миллионов фунтов стерлингов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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