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Ливерпуль уже договорился о подписании контракта с опорником Реала Сосьедада
Субименди может поменять свой клуб
goal
"Ливерпуль" хочет подписать опорного полузащитника "Реала Сосьедада" Мартина Субименди.
Как сообщает издание Relevo, "красные" уже договорился о пятилетнем контракте с игроком. Но чтобы завершить трансфер футболиста, "Ливерпулю" еще нужно договориться с испанским клубом.
Ожидается, что англичане просто активируют пункт об освобождении Мартина - 60 миллионов евро.
Добавим, что Субименди провел в прошлом сезоне сыграл 45 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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