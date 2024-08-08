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Ливерпуль уже договорился о подписании контракта с опорником Реала Сосьедада

Англия

Субименди может поменять свой клуб

Ливерпуль уже договорился о подписании контракта с опорником Реала Сосьедада

goal

Новина українською

"Ливерпуль" хочет подписать опорного полузащитника "Реала Сосьедада" Мартина Субименди.

Как сообщает издание Relevo, "красные" уже договорился о пятилетнем контракте с игроком. Но чтобы завершить трансфер футболиста, "Ливерпулю" еще нужно договориться с испанским клубом.

Ожидается, что англичане просто активируют пункт об освобождении Мартина - 60 миллионов евро.

Добавим, что Субименди провел в прошлом сезоне сыграл 45 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ливерпуль Мартин Субименди
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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