Ришарлисон рассказал, почему отказался от выгодного предложения клуба Саудовской Аравии

Форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон рассказал, почему отказался от выгодного предложения от клуба из Саудовской Аравии.

"Да, мне предлагали перейти в команду Саудовской Аравии..., но моя мечта играть за сборную Бразилии и в Премьер-лиге.

Деньги были большие, но мои мечты для меня важнее".