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Ришарлисон рассказал, почему отказался от выгодного предложения клуба Саудовской Аравии

Англия
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Футболист поделился своими мыслями

Ришарлисон рассказал, почему отказался от выгодного предложения клуба Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон рассказал, почему отказался от выгодного предложения от клуба из Саудовской Аравии.

"Да, мне предлагали перейти в команду Саудовской Аравии..., но моя мечта играть за сборную Бразилии и в Премьер-лиге.

Деньги были большие, но мои мечты для меня важнее".

Напомним, что у Ришарлисона контракт с "Тоттенхэмом" рассчитан до июня 2027 года.

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Саудовская Аравия Ришарлисон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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