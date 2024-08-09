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Ришарлисон рассказал, почему отказался от выгодного предложения клуба Саудовской Аравии
Футболист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон рассказал, почему отказался от выгодного предложения от клуба из Саудовской Аравии.
"Да, мне предлагали перейти в команду Саудовской Аравии..., но моя мечта играть за сборную Бразилии и в Премьер-лиге.
Деньги были большие, но мои мечты для меня важнее".
Напомним, что у Ришарлисона контракт с "Тоттенхэмом" рассчитан до июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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