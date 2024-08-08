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Артета нанял карманников, чтобы те обокрали футболистов Арсенала
Нестандартный метод подготовки к соревнованиям
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Арсенала" Микель Артета прибегнул к нестандартным методам подготовки своей команды к борьбе за титул Премьер-лиги.
Специалист в прошлом сезоне нанял профессиональных карманников, чтобы те обокрали футболистов во время командного ужина. Позже Артета попросил игроков посмотреть, не исчезли ли у них случайно какие-то ценные вещи, и многие были удивлены, когда заметили исчезновение телефона и кошелька.
Цель этого необычного эксперимента - научить игроков всегда быть бдительными и готовыми к неожиданностям.
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