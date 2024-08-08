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Трансфер защитника Манчестер Юнайтед в Вест Хэм под угрозой срыва
Почему?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трансфер правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Вана-Биссаки в "Вест Хэм" под угрозой срыва.
Как сообщает TEAMtalk, соглашение о переходе игрока "красных дьяволов" в другой клуб АПЛ разваливается из-за требований футболиста по зарплате.
Сейчас "Манчестер Юнайтед" платит Аарону 90 000 фунтов стерлингов в неделю.
Вана-Биссака в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.
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Источник:TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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