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Трансфер защитника Манчестер Юнайтед в Вест Хэм под угрозой срыва

Англия
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Трансфер защитника Манчестер Юнайтед в Вест Хэм под угрозой срыва

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трансфер правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Вана-Биссаки в "Вест Хэм" под угрозой срыва.

Как сообщает TEAMtalk, соглашение о переходе игрока "красных дьяволов" в другой клуб АПЛ разваливается из-за требований футболиста по зарплате.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" платит Аарону 90 000 фунтов стерлингов в неделю.

Вана-Биссака в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.

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Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака Вест Хэм
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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