18-летним вундеркиндом Челси интересуются Реал и ПСЖ

18-летний вундеркинд "Челси" Джош Ачампонг, который играет на позиции правого защитника, заинтересовал два топ-клуба.

Как сообщает The Independent, интерес к молодому таланту проявили "Реал Мадрид" и "ПСЖ". Команды уже связались с игроком, чтобы узнать, хочет ли он присоединиться к ним.

"Челси" готов отпустить выпускника своей академии за 15 миллионов евро.