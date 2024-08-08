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18-летним вундеркиндом Челси интересуются Реал и ПСЖ

Англия
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Синие готовы отпустить своего игрока

18-летним вундеркиндом Челси интересуются Реал и ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18-летний вундеркинд "Челси" Джош Ачампонг, который играет на позиции правого защитника, заинтересовал два топ-клуба.

Как сообщает The Independent, интерес к молодому таланту проявили "Реал Мадрид" и "ПСЖ". Команды уже связались с игроком, чтобы узнать, хочет ли он присоединиться к ним.

"Челси" готов отпустить выпускника своей академии за 15 миллионов евро.

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Источник:
The Independent
Опубликовал: Екатерина Власова
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