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18-летним вундеркиндом Челси интересуются Реал и ПСЖ
Синие готовы отпустить своего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
18-летний вундеркинд "Челси" Джош Ачампонг, который играет на позиции правого защитника, заинтересовал два топ-клуба.
Как сообщает The Independent, интерес к молодому таланту проявили "Реал Мадрид" и "ПСЖ". Команды уже связались с игроком, чтобы узнать, хочет ли он присоединиться к ним.
"Челси" готов отпустить выпускника своей академии за 15 миллионов евро.
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Источник:The Independent
Опубликовал: Екатерина Власова
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