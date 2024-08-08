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Тен Хаг - о Мейсоне Маунте: Мы знаем, что он игрок высокого класса
Специалист рассказал о 25-летнем хавбеке
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике команды Мейсоне Маунте.
"Мы знаем, что он игрок высокого класса. Прошлый сезон Мейсон провел очень плохо, это для него был очень тяжелый сезон из-за травм. Но сейчас мы очень рады, что Маунт хорошо провел предсезонку.
Я уверен, что у него все получится".
Мейсон в прошлом сезоне сыграл всего 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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