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Тен Хаг - о Мейсоне Маунте: Мы знаем, что он игрок высокого класса

Англия
Обновлено

Специалист рассказал о 25-летнем хавбеке

Тен Хаг - о Мейсоне Маунте: Мы знаем, что он игрок высокого класса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике команды Мейсоне Маунте.

"Мы знаем, что он игрок высокого класса. Прошлый сезон Мейсон провел очень плохо, это для него был очень тяжелый сезон из-за травм. Но сейчас мы очень рады, что Маунт хорошо провел предсезонку.

Я уверен, что у него все получится".

Мейсон в прошлом сезоне сыграл всего 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мейсон Маунт
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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