Тен Хаг - о Мейсоне Маунте: Мы знаем, что он игрок высокого класса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о полузащитнике команды Мейсоне Маунте.

"Мы знаем, что он игрок высокого класса. Прошлый сезон Мейсон провел очень плохо, это для него был очень тяжелый сезон из-за травм. Но сейчас мы очень рады, что Маунт хорошо провел предсезонку.

Я уверен, что у него все получится".