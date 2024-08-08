  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси подпишет контракт с молодым голкипером Генка - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси подпишет контракт с молодым голкипером Генка - Романо

Англия
Обновлено

Here we go

Челси подпишет контракт с молодым голкипером Генка - Романо

x.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Челси" вскоре объявит о подписании контракта с молодым голкипером Майком Пендерсом, который перейдет из бельгийского "Генка".

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист подпишет с "синими" долгосрочное соглашение. Трансфер 18-летнего вратаря обошелся лондонскому клубу в 20 миллионов евро с учетом бонусов.

Но Майк останется в "Генке" на правах аренды на сезон 24/25, а в июне 2025 года переедет в Лондон.

Пендерс за всю свою карьеру провел 39 матчей, в которых пропустил 59 мячей; 7 поединков сыграл на ноль.

Читайте также18-летним вундеркиндом Челси интересуются Реал и ПСЖ
По теме
yellow-arrow
Марсель сделал новое предложение Арсеналу по трансферу форварда
yellow-arrow
18-летним вундеркиндом Челси интересуются Реал и ПСЖ
yellow-arrow
Эдегор: Райс - машина, Хаверц - гол, Зинченко - Месси
Челси (Лондон) Генк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости