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Челси подпишет контракт с молодым голкипером Генка - Романо
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x.com/FabrizioRomano
"Челси" вскоре объявит о подписании контракта с молодым голкипером Майком Пендерсом, который перейдет из бельгийского "Генка".
Как сообщает Фабрицио Романо, футболист подпишет с "синими" долгосрочное соглашение. Трансфер 18-летнего вратаря обошелся лондонскому клубу в 20 миллионов евро с учетом бонусов.
Но Майк останется в "Генке" на правах аренды на сезон 24/25, а в июне 2025 года переедет в Лондон.
Пендерс за всю свою карьеру провел 39 матчей, в которых пропустил 59 мячей; 7 поединков сыграл на ноль.
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